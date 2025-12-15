Moviola Genoa Inter Tuttosport promuove Doveri Il voto è super positivo

L'articolo analizza la moviola della partita Genoa-Inter, con particolare attenzione alla valutazione dell'arbitro Doveri. Tuttosport esprime un giudizio molto positivo sul suo operato, ricevendo un voto elevato dalla redazione di Inter News 24. La discussione si concentra sulle decisioni arbitrali e sulla direzione della partita, evidenziando l'apprezzamento per la prestazione dell'arbitro.

Inter News 24 Moviola Genoa Inter, Calvarese su Tuttosport promuove in pieno l’arbitro Doveri. Ecco il voto che gli è stato assegnato, super positivo. Il match tra Genoa e Inter, una partita tesissima e fisica, è stato diretto con piglio da professore dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma. L’analisi moviola di Gianpaolo Calvarese su Tuttosport promuove l’operato del direttore di gara, sottolineando come abbia gestito con esperienza una gara in bilico fino all’ultimo minuto, calda per l’agonismo mostrato in campo e dalle panchine. Due episodi in area: lievi trattenute insufficienti per il rigore. Internews24.com

Moviola Genoa-Inter: Doveri in affanno con i cartellini, rischio su Sucic - Rischia molto Marcandalli poco dopo la mezzora del primo tempo, si fa prendere il tempo da Sucic che entra in area, il giocatore rossoblù mette le mani addosso all’avversario, rischiando qualcosa. corrieredellosport.it