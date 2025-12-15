Moviola Genoa Inter Doveri da 6 per il CDS | il rigore su Sucic…

Moviola Genoa Inter. La direzione di gara di Daniele Doveri in Genoa-Inter ha ottenuto la sufficienza sulle colonne del Corriere dello Sport. L’arbitro internazionale, appartenente alla sezione di Roma 1, è stato valutato con un 6 in pagella in una partita giudicata complessivamente corretta, pur con qualche incertezza nella gestione disciplinare. La moviola del quotidiano sottolinea come non ci siano stati errori decisivi né episodi in grado di indirizzare in modo scorretto il risultato finale. Tuttavia, viene evidenziata una conduzione non sempre lineare dei cartellini, definita “ondivaga”, nonostante un avvio che aveva lasciato buone sensazioni. Ilnerazzurro.it

Moviola Genoa-Inter: Doveri in affanno con i cartellini, rischio su Sucic - Rischia molto Marcandalli poco dopo la mezzora del primo tempo, si fa prendere il tempo da Sucic che entra in area, il giocatore rossoblù mette le mani addosso all’avversario, rischiando qualcosa. corrieredellosport.it