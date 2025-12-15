Moviola Genoa Inter | CdS promuove Doveri anche se ha sbagliato questo

Nell'analisi della moviola di Genoa-Inter, il Corriere dello Sport valuta positivamente la prestazione dell'arbitro Doveri, nonostante alcuni errori commessi durante la partita. L'articolo approfondisce i giudizi sulla direzione di gara e evidenzia i momenti controversi, offrendo uno sguardo dettagliato sul lavoro dell'arbitro e sulle decisioni che hanno influenzato l'incontro.

L'arbitraggio di Daniele Doveri di Roma nella sfida tra Genoa e Inter è stato oggetto di analisi da parte de Il Corriere dello Sport. La testata ha definito la gara una "partita alla Doveri", evidenziando la sua solita gestione disciplinare definita "ondivaga", nonostante un promettente cartellino giallo mostrato a un componente della panchina rossoblù dopo appena 11 minuti. Nonostante le perplessità sulla gestione dei cartellini, la moviola non ha riscontrato errori cruciali né episodi di rilievo che abbiano falsato il risultato. Rischia molto Marcandalli poco dopo la mezzora del primo tempo, si fa prendere il tempo da Sucic che entra in area, il giocatore rossoblù mette le mani addosso all'avversario, rischiando qualcosa.

