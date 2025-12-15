Movimenti in Rai | Maggioni dopo le dimissioni porta via la sua squadra ancora dubbi sulle nomine dirigenziali

Dopo le dimissioni di Monica Maggioni, si susseguono i cambiamenti all’interno di Rai, con la partenza di gran parte del suo team. La situazione apre nuovi interrogativi sulle nomine dirigenziali e i futuri assetti dell’azienda, mentre si delineano scenari di incertezza e riorganizzazione.

Monica Maggioni, dopo le dimissioni in Rai, avrebbe portato con sé gran parte della sua squadra lasciando una serie di posti difficili da ricollocare. Intanto, tra nomine ancora in stallo, come Direttrice dell'Offerta Editoriale è stata chiamata Angela Mariella.

Rai, caos post-Maggioni: nomine bloccate, sedi in bilico e tensioni sul palinsesto - Dopo l’uscita di Monica Maggioni, la Rai affronta un passaggio delicato: squadra dispersa, Cda decisivo il 18, piano immobiliare incerto e nuove tensioni su nomine editoriali e palinsesti. tag24.it

Quanto guadagna la dimissionaria Monica Maggioni in base al contratto di collaborazione sottoscritto con la Rai. È vero che prenderà 2,5 milioni per 5 anni Le domande rivolte a TeleMeloni da M5s. TeleMeloni ha risposto senza dare alcuna informazione. Or x.com

, Nel suo articolo sul Fatto Quotidiano del 3 dicembre, Gianluca Roselli ricostruisce l’ennesima operazione indecente di Viale Mazzini: Monica Maggioni si dimette in piena estat - facebook.com facebook