Movida rumorosa il comune farà appello contro la sentenza che lo condanna a risarcire

Il Comune annuncia che farà appello contro la sentenza che lo ha condannato a risarcire 34 residenti di Porta Venezia, vittime dei danni causati dalla movida rumorosa. La decisione arriva in seguito alla recente sentenza, con l’obiettivo di contestarne la validità e tutelare gli interessi dell’amministrazione comunale.

