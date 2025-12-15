Movida rumorosa il comune farà appello contro la sentenza che lo condanna a risarcire

Il Comune annuncia che farà appello contro la sentenza che lo ha condannato a risarcire 34 residenti di Porta Venezia, vittime dei danni causati dalla movida rumorosa. La decisione arriva in seguito alla recente sentenza, con l’obiettivo di contestarne la validità e tutelare gli interessi dell’amministrazione comunale.

Palazzo Marino farà appello contro sentenza che ha condannato il Comune a risarcire 34 residenti di Porta Venezia per danni da movida. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nella giornata di lunedì 15 dicembre.“È chiaro che è una sentenza preoccupante, perché io capisco tantissimo i. Milanotoday.it

