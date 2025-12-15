Motor Trend diventa Turbo

A partire dal 4 gennaio 2026, Motor Trend si trasforma in Turbo Motor Trend, un nuovo nome che riflette un rinnovato focus dedicato agli appassionati di motori. Questa evoluzione mira a offrire contenuti ancora più dinamici, approfondimenti e novità nel mondo delle auto e delle performance, consolidando la posizione del canale come punto di riferimento per gli amanti della velocità e della tecnologia automobilistica.

© Davidemaggio.it - Motor Trend diventa Turbo Motor Trend, il canale per gli appassionati di motori, cambia nome: dal 4 gennaio 2026 si chiamerà Turbo. Un rebranding che non intacca l’essenza del canale del gruppo Warner Bros. Discovery, che continuerà a raccontare il mondo dei motori, sempre alla numerazione 59 del Digitale Terrestre. Una rete che non è sinonimo di auto ma di qualsiasi veicolo dotato di motore, con uno sguardo sempre rivolto anche all’aspetto ingegneristico e, grazie a speciali e film-documentari, al racconto di volti leggendari e veicoli straordinari e unici che hanno fatto la storia. I primi appuntamenti di Turbo. I primi appuntamenti arriveranno già a inizio anno: proprio domenica 4 gennaio, per inaugurare Turbo, si parte con un’intera giornata dedicata al meglio della programmazione del canale. Davidemaggio.it Motor Trend diventa Turbo Motor Trend diventa TURBO: dal 4 gennaio 2026 il canale dei motori cambia nome ma non anima - Scopri i retroscena più interessanti, clicca qui per leggere l'articolo! digital-news.it

Motor Trend cambia nome, si chiamerà Turbo - Dal 4 gennaio 2026, il canale dedicato ai motori del gruppo Warner Bros. sorrisi.com

Bisogna crederci fino all’ultimo giro I giudici sono pronti ad analizzare ogni prestazione, centimetro per centimetro di pista. #RoadToRaceAcademy - giovedì sera alle 23:15 in prima TV su #MotorTrend, canale 59 - facebook.com facebook