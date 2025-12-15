Motor Trend Diventa TURBO | Nuove Serie dal 4 Gennaio Canale 59

A partire dal 4 gennaio 2026, Motor Trend si trasforma in TURBO, il nuovo canale 59 del digitale terrestre. Con il cambio di nome, il canale manterrà il suo focus su motori, ingegneria, velocità e adrenalina, offrendo un palinsesto 24/7 dedicato agli appassionati di auto e cultura motoristica.

Motor Trend cambia marcia e dal 4 gennaio 2026 diventa TURBO al canale 59 del Digitale Terrestre. Il nuovo brand Warner Bros Discovery mantiene la stessa passione con palinsesto 247 dedicato a motori, ingegneria, velocità e adrenalina. Non solo auto ma ogni veicolo che genera emozioni, dai culti internazionali con Mike Brewer e Ant Anstead ai protagonisti italiani Davide Cironi, Roby PMG.

