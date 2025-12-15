Mostra su Neoclassicismo alle Gallerie d’Italia a Milano

Alle Gallerie d’Italia di Milano si presenta una mostra dedicata al Neoclassicismo, offrendo un’ampia panoramica sul movimento artistico che ha influenzato il XVIII e il XIX secolo. Un'occasione per immergersi nelle atmosfere di un’epoca caratterizzata da rinnovato interesse per l’arte classica e il classicismo.

Milano e il Neoclassicismo, alle Gallerie d’Italia, una rassegna da scoprire. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. Tv2000.it

Apertura della mostra “Eterno e visione” alle Gallerie d’Italia - Intesa Sanpaolo apre al pubblico, dal 28 novembre 2025 al 6 aprile 2026, nelle sue Gallerie d’Italia a Milano, la mostra Eterno e visione. villegiardini.it

Eterno e visione alle Gallerie d’Italia. Roma e Milano nel neoclassicismo italiano |VIDEO| |GALLERY| - Tra il 1796 e il 1815, Roma e Milano vivono un confronto silenzioso ma intenso nel cuore del Neoclassicismo. 7giorni.info