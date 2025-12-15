Mostra su Neoclassicismo alle Gallerie d’Italia a Milano

Alle Gallerie d’Italia di Milano si presenta una mostra dedicata al Neoclassicismo, offrendo un’ampia panoramica sul movimento artistico che ha influenzato il XVIII e il XIX secolo. Un'occasione per immergersi nelle atmosfere di un’epoca caratterizzata da rinnovato interesse per l’arte classica e il classicismo.

© Tv2000.it - Mostra su Neoclassicismo alle Gallerie d’Italia a Milano Milano e il Neoclassicismo, alle Gallerie d’Italia, una rassegna da scoprire. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. Tv2000.it Apertura della mostra “Eterno e visione” alle Gallerie d’Italia - Intesa Sanpaolo apre al pubblico, dal 28 novembre 2025 al 6 aprile 2026, nelle sue Gallerie d’Italia a Milano, la mostra Eterno e visione. villegiardini.it Eterno e visione alle Gallerie d’Italia. Roma e Milano nel neoclassicismo italiano |VIDEO| |GALLERY| - Tra il 1796 e il 1815, Roma e Milano vivono un confronto silenzioso ma intenso nel cuore del Neoclassicismo. 7giorni.info Con questo carosello vi raccontiamo la storia di un altro prezioso prestito: il ritratto del marchese di Breme che Museo del Risorgimento – Palazzo Moriggia ha concesso per la mostra “Andrea Appiani. Il Neoclassicismo a Milano”. Nel 1806, quando Appiani lo i - facebook.com facebook ️ Parliamo di #arte. Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 28 novembre 2025 al 6 aprile 2026, nel suo museo di Milano delle Gallerie d’Italia, la mostra "Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo" a cura di Francesco Leone, Elena Lissoni x.com