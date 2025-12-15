Mostra | I cavallucci e gli antichi giochi di strada

Zazoom 15 dic 2025
mostra i cavallucci e gli antichi giochi di strada

Cataniatoday.it - Mostra: "I cavallucci e gli antichi giochi di strada"

Siamo lieti di invitarvi all'inaugurazione di una mostra che celebra la magia intramontabile del gioco: "I Cavallucci e gli Antichi Giochi di Strada". Un viaggio affascinante e nostalgico attraverso le tradizioni ludiche di un tempo, dove la fantasia e la semplicità erano gli unici ingredienti. Cataniatoday.it

