Mossad e intelligence australiana dopo i massacri di Sydney si rafforza l’asse

Dopo il massacro di Bondi Beach a Sydney, si intensifica la collaborazione tra l'intelligence australiana e il Mossad, il servizio segreto di Israele. Le due agenzie lavorano congiuntamente per garantire la sicurezza di Canberra e per approfondire le cause dell’attacco contro la comunità ebraica durante la festa di Hanukkah.

L’intelligence australiana e le agenzie di spionaggio di Tel Aviv guidate dal Mossad, il servizio estero di Israele, stanno cooperando congiuntamente per la sicurezza di Canberra e per indagare sulle cause scatenanti del massacro di Bondi Beach a Sydney, dove ieri 15 persone sono rimaste uccise in un attacco contro la comunità ebraica celebrante Hanukkah. L’Australian Security Intelligence Organisation (Asio), l’intelligence interna australiana che opera contro le minacce alla sicurezza dello Stato del Commonwealth, sta indagando sulle presunte affiliazioni allo Stato Islamico dei due attentatori, mentre i media israeliani notano che l’intelligence israeliana starebbe battendo un’altra pista, ben funzionale ai piani strategici di Tel Aviv, cercando di analizzare la possibile mano dell’Iran dietro gli attentati. It.insideover.com

Australia admits knowing about Israel prisoner

Ricatti, informatori locali e sei gradi di separazione. Così si infiltra il Mossad - Indubbiamente, l’era dei satelliti e delle comunicazioni web ha agevolato il compito di chi gestisce le attività sotto copertura nella Repubblica islamica o nei territori dominati da Hezbollah: dagli ... repubblica.it

In Israele si sta consumando una frattura profonda tra il governo Netanyahu e i vertici dell’IDF sulla ricostruzione delle responsabilità dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. La posta in gioco non riguarda solo l’analisi dei fallimenti di intelligence e militari, m - facebook.com facebook