È stata confermata la scomparsa di Rob Reiner, celebre regista statunitense noto per film come

© Cinemaserietv.it - Morto Rob Reiner, il regista di Harry ti presento Sally trovato senza vita con la moglie

Rob Reiner, il leggendario regista americano, è stato trovato morto domenica 14 dicembre nella sua abitazione di Brentwood, Los Angeles, insieme alla moglie Michele Singer. Reiner aveva 78 anni, la moglie 68. La scoperta dei corpi è avvenuta nel pomeriggio, intorno alle 15:30, quando i vigili del fuoco sono intervenuti nella residenza della coppia. Secondo quanto riportato da fonti delle forze dell’ordine, entrambi i corpi presentavano lacerazioni compatibili con ferite da arma da taglio. La Divisione Omicidi e Rapine del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha immediatamente avviato le indagini per chiarire le circostanze della tragedia. Cinemaserietv.it

Legendary Director, Rob Reiner found dead in his Brentwood home foul place suspected ?

Il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer trovati morti nella loro casa a Los Angeles: «Accoltellati a morte» - Secondo la polizia intervenuta dopo che qualcuno ha dato l'allarme le vittime sarebbero il regista ... msn.com