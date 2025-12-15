Morto dopo l’incidente | Doveva essere operato Esposto della famiglia

Un anziano di San Severino è deceduto dopo un incidente, con i familiari che lamentano un ritardo nell’intervento chirurgico necessario. Dopo un accertamento tecnico che conferma le loro accuse, i parenti hanno deciso di intraprendere un’azione legale, essendo l’Ast rimasta a distanza di fronte alla richiesta di un accordo.

Il ritardo nelle cure avrebbe causato la morte di un anziano di San Severino. Dopo l'accertamento tecnico che dà ragione ai suoi familiari, questi hanno dovuto comunque avviare la causa civile per il risarcimento, non avendo l'Ast proposto alcun accordo. Ma ora questa procedura dell'azienda sanitaria finisce al vaglio della Corte dei conti. La storia inizia il 23 febbraio 2021 quando l'uomo, un 81enne artigiano in pensione, rimane vittima di un incidente con l'Ape. Al pronto soccorso di Macerata gli vengono diagnosticati la frattura del femore e un trauma cranico. L'indicazione è di operarlo prima possibile, ma con l'emergenza Covid in ospedale c'era un solo anestesista per le emergenze.