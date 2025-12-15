Morto così aveva solo 16 anni Incidente spaventoso in Italia | la dinamica è agghiacciante

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina a Pozzuoli, nell’area flegrea, coinvolgendo due adolescenti. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita, mentre un suo amico di 17 anni è rimasto gravemente ferito. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, suscitando grande dolore e sgomento nella comunità locale.

© Thesocialpost.it - "Morto così, aveva solo 16 anni". Incidente spaventoso in Italia: la dinamica è agghiacciante Un'altra tragedia della strada colpisce l'area flegrea. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita e il suo amico di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al più giovane. I due adolescenti stavano andando a scuola, diretti verso Arco Felice, quando lo scooter sul quale viaggiavano si è scontrato con un' automobile. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e restano al centro delle indagini delle forze dell'ordine. L'impatto è avvenuto in via Fasano, una strada già nota per il traffico intenso nelle ore mattutine.