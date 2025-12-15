Morte Rob Reiner arrestato il figlio Nick

Rob Reiner, noto regista e attore, è stato recentemente coinvolto in una notizia che riguarda il suo famiglia. Il suo figlio, Nick Reiner, è stato arrestato e si trova attualmente in custodia con una cauzione di 4 milioni di dollari. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e interesse pubblico.

Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è stato arrestato e trattenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari. Lo riferisce il sito americano Tmz. Il trentaduenne è in custodia presso l'ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles, secondo i registri online.       Il celebre regista e la moglie sono stati trovati morti da una delle figlie con la gola tagliata all'interno della loro casa di Los Angeles. Non è chiaro cosa abbia scatenato esattamente la violenza, ma potrebbe essere avvenuta dopo una lite con un familiare. Iltempo.it

