Morte Rob Reiner arrestato il figlio Nick

Rob Reiner, noto regista e attore, è stato recentemente coinvolto in una notizia che riguarda il suo famiglia. Il suo figlio, Nick Reiner, è stato arrestato e si trova attualmente in custodia con una cauzione di 4 milioni di dollari. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e interesse pubblico.

© Iltempo.it - Morte Rob Reiner, arrestato il figlio Nick Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è stato arrestato e trattenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari. Lo riferisce il sito americano Tmz. Il trentaduenne è in custodia presso l'ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles, secondo i registri online. Il celebre regista e la moglie sono stati trovati morti da una delle figlie con la gola tagliata all'interno della loro casa di Los Angeles. Non è chiaro cosa abbia scatenato esattamente la violenza, ma potrebbe essere avvenuta dopo una lite con un familiare. Iltempo.it SHOCKING: Rob Reiner KILLED: Family Sources Claim Son Is The Killer | Developing Homicide News #news Morte Rob Reiner, arrestato il figlio Nick - Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è stato arrestato e trattenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari. iltempo.it

Rob Reiner, il regista ucciso con la moglie: fermato il figlio - Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è stato arrestato e trattenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari. lapresse.it

Il tweet di Stephen King a seguito della morte di Robert Reiner. x.com

Basterebbero i quattro film nell'immagine. Perchè la cronaca e i tabloid finiranno per dare sempre più peso all'orribile dinamica della sua morte e di quella di sua moglie Michele Singer, ma Rob Reiner è stato davvero uno di quei registi che hanno contribuito a - facebook.com facebook