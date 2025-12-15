Morte Diana Canevarolo sequestrata una pala nel giardino condominiale | si cerca ancora l'arma del delitto

È stata sequestrata una pala nel giardino condominiale di Torri di Quartesolo, vicenza, dove è stata trovata agonizzante la 49enne Diana Canevarolo. Le indagini sono in corso per identificare l'arma del delitto, mentre si prosegue la ricerca per chiarire le circostanze dell'accaduto.

È stata sequestrata per essere analizzata una pala trovata all'interno del giardino condominiale dello stabile di Torri di Quartesolo (Vicenza) dove è stata trovata agonizzante la 49enne Diana Canevarolo. Per la sua morte, avvenuta in ospedale, è aperta un'indagine per omicidio.

