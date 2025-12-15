Morte di Veronica Pignata dopo il cesareo a Cittiglio | conferito l’incarico per l’autopsia

È stato conferito l’incarico per l’autopsia di Veronica Pignata, la donna di 32 anni deceduta all’ospedale di Cittiglio pochi giorni dopo un parto cesareo. L’esame mira a chiarire le cause della sua morte avvenuta sabato 6 dicembre.

Varese, 15 dicembre 2025 – È stato conferito nella mattinata odierna l’incarico per l’esame autoptico sul corpo di Veronica Pignata, la donna di 32 anni deceduta sabato 6 dicembre all’ospedale di Cittiglio, poche ore dopo essere stata sottoposta a un parto cesareo la sera precedente. Il conferimento si è svolto presso il Tribunale di Varese alla presenza delle parti coinvolte. Sono dodici gli indagati, tra medici e infermieri, tutti assistiti da difensori di fiducia: alcuni condividono lo stesso legale, altri hanno nominato avvocati differenti. Oltre al legale della famiglia, Daniele Pizzi, erano presenti gli avvocati Alberto Zanzi, Martina Zanzi, Marco Lacchin, Alberto Vedani, insieme ad altri colleghi. Ilgiorno.it

