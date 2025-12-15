Morte di Rob Reiner la polizia smentisce il coinvolgimento del figlio | Nessun familiare è sospettato

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Los Angeles ha ufficialmente smentito qualsiasi coinvolgimento familiare nella morte di Rob Reiner e della moglie Michele, assicurando che nessun membro della famiglia è sospettato. La notizia ha suscitato grande attenzione, ma le autorità continuano a indagare senza ipotesi specifiche al momento.

Immagine generica

La polizia di Los Angeles smentisce: "Nessun familiare sospettato per la morte di Rob Reiner e della moglie Michele". Il vicecapo Hamilton: "Non stiamo cercando nessuno al momento". Fanpage.it

Death investigation at Rob Reiner's Los Angeles mansion | FOX 11 LA

Video Death investigation at Rob Reiner's Los Angeles mansion | FOX 11 LA

morte rob reiner poliziaMorte di Rob Reiner, la polizia smentisce il coinvolgimento del figlio: “Nessun familiare è sospettato” - La polizia di Los Angeles smentisce: "Nessun familiare sospettato per la morte di Rob Reiner e della moglie Michele" ... fanpage.it

morte rob reiner poliziaReb Reiner, da autorità massimo riserbo sulla morte del regista e di sua moglie - Le autorità di Los Angeles mantengono il massimo riserbo intorno alle indagini sulla morte del regista e attore Rob Reiner e di sua moglie, Michele Singer, ... lapresse.it