Morte di Rob Reiner la polizia smentisce il coinvolgimento del figlio | Nessun familiare è sospettato

La polizia di Los Angeles ha ufficialmente smentito qualsiasi coinvolgimento familiare nella morte di Rob Reiner e della moglie Michele, assicurando che nessun membro della famiglia è sospettato. La notizia ha suscitato grande attenzione, ma le autorità continuano a indagare senza ipotesi specifiche al momento.

La polizia di Los Angeles smentisce: "Nessun familiare sospettato per la morte di Rob Reiner e della moglie Michele". Il vicecapo Hamilton: "Non stiamo cercando nessuno al momento". Fanpage.it Death investigation at Rob Reiner's Los Angeles mansion | FOX 11 LA Morte di Rob Reiner, la polizia smentisce il coinvolgimento del figlio: “Nessun familiare è sospettato” - La polizia di Los Angeles smentisce: "Nessun familiare sospettato per la morte di Rob Reiner e della moglie Michele" ... fanpage.it

Reb Reiner, da autorità massimo riserbo sulla morte del regista e di sua moglie - Le autorità di Los Angeles mantengono il massimo riserbo intorno alle indagini sulla morte del regista e attore Rob Reiner e di sua moglie, Michele Singer, ... lapresse.it

È giallo sulla morte del regista e attore Rob Reiner. La polizia sta indagando per omicidio dopo che lui e la moglie, Michele Singer, sono stati trovati senza vita nella loro villa di Hollywood. Secondo una prima ricostruzione, la polizia avrebbe ricevuto una chia - facebook.com facebook

Dalle prime indiscrezioni, sembra che sui corpi dei due siano state rinvenute ferite compatibili con un'arma da taglio. #RobReiner x.com