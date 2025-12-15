Morte di David Rossi | a Genova il processo per diffamazione contro il giornalista Antonino Monteleone l' ex sindaco di Siena e gli autori de Le Iene

A Genova si è tenuta un'udienza parallela sul caso della morte di David Rossi, ex capo di comunicazione di Mps, avvenuta nel 2013. Contestualmente, si svolge il processo per diffamazione contro il giornalista Antonino Monteleone, l'ex sindaco di Siena e gli autori de Le Iene, mentre emergono nuove perizie che sollevano dubbi sul suicidio.

Nei giorni in cui tiene banco la nuova perizia che metterebbe in luce i dubbi sul suicidio di David Rossi, questa mattina a Genova si è tenuta un'udienza parallela sul caso della morte dell'ex capo di comunicazione di Mps, avvenuta il 6 marzo del 2013, quando il suo cadavere fu trovato sotto la.

Morte David Rossi, la nuova perizia che sconfessa il suicidio: “Trattenuto per un polso e lasciato cadere, fu ucciso” - David Rossi non si sarebbe suicidato nella notte del 6 marzo 2013, quando è caduto dalla finestra del suo ufficio senese della banca Mps ... fanpage.it

A Sette Giorni su Siena TV si è tornati a parlare della morte di David Rossi. Ospiti Walter Rizzetto, deputato FdI e membro della Commissione parlamentare d'inchiesta e Rossella Canadè, giornalista Gazzetta di Mantova. - facebook.com facebook

