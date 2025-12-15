Morte di David Rossi | a Genova il processo contro il giornalista Antonino Monteleone l' ex sindaco di Siena e gli autori de Le Iene

A Genova si è svolta un'udienza relativa alla morte di David Rossi, ex capo di comunicazione di Mps, avvenuta nel 2013. Il processo coinvolge il giornalista Antonino Monteleone, l'ex sindaco di Siena e gli autori de Le Iene, mentre emergono nuovi dubbi sulla versione ufficiale del suicidio.

Nei giorni in cui tiene banco la nuova perizia che metterebbe in luce i dubbi sul suicidio di David Rossi, questa mattina a Genova si è tenuta un'udienza parallela sul caso della morte dell'ex capo di comunicazione di Mps, avvenuta il 6 marzo del 2013, quando il suo cadavere fu trovato sotto la.

