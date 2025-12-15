Morta l’orca più sola al mondo | Kshamenk era vissuta 33 anni in cattività

Se n’è andata Kshamenk, l’orca più sola al mondo. Dopo 33 anni di cattività, questa protagonista ha rappresentato un simbolo di solitudine e di riflessione sulle condizioni degli animali reclusi. La sua storia ha catturato l’attenzione di molti, portando alla luce tematiche legate alla tutela degli cetacei e alla sensibilizzazione sull’ambiente marino.

Il mondo ha detto addio a Kshamenk. Forse per alcuni è un nome sconosciuto, ma per molti è più di questo: è un vero e proprio simbolo. Kshamenk era l’ultima orca assassina tenuta in cattività in Sud America. Ha vissuto per ben 33 anni in una vasca del parco acquatico Mundo Marino di San Clemente del Tuyú, in Argentina, e domenica 14 dicembre se n’è andata per sempre per un arresto cardiaco. Kshamenk aveva circa 33-35 anni, un’età che in libertà avrebbe rappresentato soltanto metà della sua vita potenziale. Sono tanti, troppi gli elementi che stridono in questo racconto. Si è spenta lontano dalla libertà che avrebbe meritato, ma la sua profonda solitudine, finalmente, ha avuto fine. Dilei.it

