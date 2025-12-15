Roma piange la scomparsa di Anna Rusticano, cantante e artista apprezzata per la sua voce unica. La 71enne è deceduta questa mattina in una clinica romana a causa di una polmonite, lasciando un vuoto nel panorama musicale italiano. La sua lunga carriera e il talento resteranno impressi nella memoria di molti.

© Ilgiornale.it - Morta Anna Rusticano, la cantante si è spenta a 71 anni

Roma piange la scomparsa di Anna Rusticano, artista dalla voce unica e dalla lunga carriera, morta questa mattina a 71 anni in una clinica romana a causa di una polmonite. A rendere nota la notizia è stata la sorella Sandra, che ha ricordato come da oltre vent’anni Rusticano convivesse con un periodo di sofferenza personale che l’aveva portata a frequenti cure e ricoveri. Gli esordi e la carriera. Nata a Firenze il 5 novembre 1954, Anna Rusticano si trasferì negli anni ’70 a Bologna per perfezionare la sua tecnica vocale e partecipare ai primi concorsi canori. Venne presto notata da Walter Guertler, che la fece entrare nel roster della Joker, etichetta per cui nel 1972 debuttò con il singolo Con la testa piena di sogni, seguito nello stesso anno da La maniera di convincere. Ilgiornale.it

Vivo per lei

Morta Anna Rusticano, la cantante si è spenta a 71 anni - Dopo una lunga carriera tra Italia e Europa, la musicista aveva affrontato per anni problemi di salute ... msn.com