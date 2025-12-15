Morta Anna Rusticano la cantante si è spenta a 71 anni
Roma piange la scomparsa di Anna Rusticano, cantante e artista apprezzata per la sua voce unica. La 71enne è deceduta questa mattina in una clinica romana a causa di una polmonite, lasciando un vuoto nel panorama musicale italiano. La sua lunga carriera e il talento resteranno impressi nella memoria di molti.
Roma piange la scomparsa di Anna Rusticano, artista dalla voce unica e dalla lunga carriera, morta questa mattina a 71 anni in una clinica romana a causa di una polmonite. A rendere nota la notizia è stata la sorella Sandra, che ha ricordato come da oltre vent’anni Rusticano convivesse con un periodo di sofferenza personale che l’aveva portata a frequenti cure e ricoveri. Gli esordi e la carriera. Nata a Firenze il 5 novembre 1954, Anna Rusticano si trasferì negli anni ’70 a Bologna per perfezionare la sua tecnica vocale e partecipare ai primi concorsi canori. Venne presto notata da Walter Guertler, che la fece entrare nel roster della Joker, etichetta per cui nel 1972 debuttò con il singolo Con la testa piena di sogni, seguito nello stesso anno da La maniera di convincere. Ilgiornale.it
Vivo per lei
Morta Anna Rusticano, la cantante si è spenta a 71 anni - Dopo una lunga carriera tra Italia e Europa, la musicista aveva affrontato per anni problemi di salute ... msn.com
È morta Anna Rusticano, la cantante aveva 71 anni: il successo con “Tutto è musica” e “Sto con te” - È morta all'età di 71 anni Anna Rusticano, la celebre cantante di "Tutto è musica" e "Sto con te": era ricoverata in una clinica ... fanpage.it
L'altro ieri è morta Anna Toscano, scrittrice, giornalista e fotografa. Ne sto leggendo molto in questi giorni e devo ammettere che non la conoscevo e che mi sta piacendo moltissimo. Sarà da approfondire; aveva 55 anni, chissà quanto avrebbe ancora potuto re - facebook.com facebook