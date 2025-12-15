Morcellini Marilab | Nostro modello di accoglienza mette il paziente al centro

Il modello di accoglienza promosso da Morcellini di Marilab si distingue per un approccio incentrato sul paziente, integrando eccellenza clinica e attenzione al suo benessere complessivo. L'obiettivo è creare un percorso di cura più umano e completo, dove la centralità del paziente rappresenta il fulcro di ogni intervento e servizio offerto.

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "Negli ultimi anni abbiamo lavorato per rafforzare un modello di accoglienza che metta realmente il paziente al centro, affiancando alla qualità clinica un'attenzione più ampia alla dimensione del benessere". Sono le parole di Simona Morcellini, General Director Deputy Mayor di Marilab, partecipando alla convention di fine anno della società, a Roma. Morcellini ricorda come, accanto a macchinari e professionalità già consolidati, sia stato avviato un percorso orientato a un approccio olistico che coinvolge diversi aspetti dell'esperienza del paziente all'interno dei centri.