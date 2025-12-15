Moodlight - mostra fotografica di Antonio Bergamino

Moodlight è una mostra fotografica di Antonio Bergamino che cattura l'atmosfera di un concerto attraverso immagini intense e suggestive. I lampi di luce e le note spericolate si fondono in scatti che rivelano il cuore dello spettacolo, immersando lo spettatore nell'emozione di un momento unico tra palco e pubblico.

© Baritoday.it - Moodlight - mostra fotografica di Antonio Bergamino Lampi di luce rincorrono note spericolate, il ritmo mi trasporta ma lo sguardo è sulla scena.Sono sul palco tra le quinte, sono qui per fotografare il concerto. La musica va, le note avvolgono la platea ed anche me. Seguo il ritmo ma con un leggero distacco, sono qui per documentare il concerto.