Monza prescriveva ricette per oppiacei | per la difesa ha problemi psichiatrici

Un medico di Milano è accusato di aver prescriveva ricette false per oppiacei, sfruttando pazienti ignari e rivendendoli sul mercato nero. La scoperta ha portato alla luce un giro d'affari illecito di oltre due milioni e mezzo di euro, evidenziando problemi psichiatrici e questioni etiche legate alla gestione delle prescrizioni mediche.

© Ilgiorno.it - Monza, prescriveva ricette per oppiacei: per la difesa ha problemi psichiatrici Monza, 15 dicembre 2025 – Un medico di Milano prescriveva ricette per ritirare medicinali oppiacei dalle farmacie lombarde, sfruttando nominativi di pazienti ignari, per poi rivenderli sul mercato nero della droga, con un giro d'affari che in quattro anni ha provocato un danno di oltre due milioni e mezzo al sistema sanitario nazionale. Per la difesa, però, il dottore, 65enne, soffre di problemi neurologici e il suo avvocato ha ottenuto che venga sottoposto ad una perizia psichiatrica ieri al processo al Tribunale di Monza che vede 7 persone, la maggior parte egiziani, imputate a vario titolo di associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato o della Pubblica Amministrazione, falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente servizio di pubblica necessità, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, esercizio abusivo di una professione. Ilgiorno.it Ricette false per farmaci oppioidi gratis: 8 arresti. Un medico di base aveva prescritto da solo 1.300 confezioni - Monza – I carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza e degli altri comandi dell'Arma competenti per territorio, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 8 ... ilgiorno.it Medicinali oppiacei gratis con ricette prescritte a ignari pazienti: alla sbarra la banda del traffico di farmaci - Ritiravano medicinali oppiacei dalle farmacie lombarde grazie a ricette prescritte da un medico di Milano, sfruttando nominativi di pazienti ignari e poi rivenduti sul ... ilgiorno.it #Anniversario: Il 4 dicembre 1575, a Milano, nasceva Marianna de Leyva, ovvero suor Virginia Maria, la celebre #Gertrude, cioè la #MonacadiMonza, immortalata da #AlessandroManzoni "È una delle facoltà singolari e incomunicabili della religione cristiana, - facebook.com facebook