Montoro al Borgo storico di Aterrana Un Natale magico per i bambini

Il 21 dicembre 2025, nel Borgo storico di Aterrana a Montoro, si svolgerà l'evento “Un Natale magico per i bambini”. Un'occasione speciale dedicata ai più piccoli, ricca di iniziative e sorprese per vivere un Natale all'insegna della magia e dell'emozione. L'evento prenderà il via alle ore 17.00, invitando famiglie e bambini a condividere momenti di festa e divertimento.

© Avellinotoday.it - Montoro, al Borgo storico di Aterrana “Un Natale magico per i bambini” Montoro, domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso il Borgo storico di Aterrana ci sarà l’evento “Un Natale magico per i bambini”. A promuovere l’iniziativa il Comitato Fiaccola Madonna delle Grazie. Nel piazzale antistante la chiesa di San Martino sarà allestita la piccola casetta di Babbo. Avellinotoday.it Borgo Storico Aterrana Montoro, al Borgo storico di Aterrana “Un Natale magico per i bambini” - 00 presso il Borgo storico di Aterrana ci sarà l’evento “Un Natale magico per i bambini”. irpinianews.it Montoro, il 31 agosto “Le voci delle pietre” ad Aterrana - Nata tra vicoli, casette in pietra, cortili con antichi pozzi, Giaquinto da tempo lavora per recuperare un borgo unico e prezioso. ilmattino.it Montoro. Il borgo storico di Aterrana, da sempre alla ricerca di una occasione di rilancio e rinascita, a Natale si trasforma in una piccola Betlemme. Chiese, portici, palazzi e piazze, riprodotti in scala, fanno da sfondo alla nascita del Cristo. - facebook.com facebook