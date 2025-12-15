Montefusco la magia del Natale con i Mercatini nel cuore del borgo

Dal 19 al 22 dicembre, Montefusco si trasforma nel luogo ideale per immergersi nell’atmosfera natalizia. I Mercatini di Natale nel cuore del borgo offrono un’esperienza ricca di sapori, tradizioni e luci festive, creando un’atmosfera magica che coinvolge visitatori di tutte le età in un incanto di festa e convivialità.

© Avellinotoday.it - Montefusco, la magia del Natale con i Mercatini nel cuore del borgo Montefusco si prepara a vivere l’atmosfera più suggestiva dell’anno con l’arrivo dei Mercatini di Natale, in programma dal 19 al 22 dicembre a partire dalle ore 17.00. La cornice scelta è quella dell’Ex Carcere Borbonico di Piazza Castello, che per l’occasione si trasformerà in un luogo di luci. Avellinotoday.it Castello dell’Ettore Montefusco si accende con i Mercatini di Natale - Dal 19 al 22 dicembre Montefusco si prepara a vivere la magia delle feste con i Mercatini di Natale, in programma a partire dalle ore 17:00 presso l’Ex Carcere Borbonico in Piazza Castello. irpinianews.it

Tagliacozzo avvolta dalla magia del Natale: luci, divertimenti e mercatini - Nel giorno dedicato a Santa Lucia, che gli antichi adagi popolari evocano come la giornata più corta dell’anno, Tagliacozzo ha acceso le luci del Natale, dissipando il buio dell’inverno e facendo ... terremarsicane.it

Mimmo Carrieri. . Mercoledì 10 Dicembre UGGIANO MONTEFUSCO - FRAZIONE DEL COMUNE DI MANDURIA. LA MAGIA DELLE LUMINARIE DI NATALE ALLESTITE CON MAESTRIA DALLA FAMIGLIA SGARRA. (Servizio di Mimmo Carrieri) - facebook.com facebook