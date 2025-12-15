Monteforte Irpino il Comune smentisce raccolte fondi non autorizzate

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino chiarisce di non aver autorizzato alcuna raccolta fondi da parte di soggetti esterni. La nota ufficiale invita i cittadini a diffidare da eventuali iniziative non autorizzate e a segnalare eventuali tentativi di truffa, ribadendo che tutte le attività di raccolta fondi sono sotto controllo e gestite dall’amministrazione comunale.

monteforte irpino il comune smentisce raccolte fondi non autorizzate

© Avellinotoday.it - Monteforte Irpino, il Comune smentisce raccolte fondi non autorizzate

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino ha diffuso una nota per informare la cittadinanza di non aver conferito alcun incarico a persone o soggetti per la raccolta di denaro porta a porta o presso attività commerciali a nome del Comune. In particolare, viene segnalata la presenza di una. Avellinotoday.it

Monteforte, nuove minacce a sindaco e consigliera: ''La volete finire'' /VIDEO

Video Monteforte, nuove minacce a sindaco e consigliera: ''La volete finire'' /VIDEO

monteforte irpino comune smentisceMonteforte, ecco la giunta targata Siricio. Ercolino vicesindaco, in giunta due donne - Dopo un anno e mezzo di commissariamento, si è tornato a riunire il consiglio comunale. corriereirpinia.it

monteforte irpino comune smentisceMonteforte, domani il primo consiglio comunale con la nomina degli assessori - Nelle scorse ore, il sindaco Fabio Siricio ha firmato i decreti di nomina degli assessori che lo affiancheranno nella giunta per i prossimi cinque anni. corriereirpinia.it