Monteforte Irpino il Comune smentisce raccolte fondi non autorizzate

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino chiarisce di non aver autorizzato alcuna raccolta fondi da parte di soggetti esterni. La nota ufficiale invita i cittadini a diffidare da eventuali iniziative non autorizzate e a segnalare eventuali tentativi di truffa, ribadendo che tutte le attività di raccolta fondi sono sotto controllo e gestite dall’amministrazione comunale.

