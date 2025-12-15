Monreale controlli dei carabinieri | 11 denunciati tra droga e armi

Nella città di Monreale, i carabinieri hanno effettuato un'intensa operazione di controllo, denunciando 11 persone per reati legati a droga e armi. L'intervento, supportato dalla Sezione radiomobile e dalle stazioni locali, ha mirato a prevenire il consumo di sostanze stupefacenti e comportamenti pericolosi alla guida.

