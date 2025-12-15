Monowi dove si trova la città con un solo abitante e la storia di Elsie Eiler

Monowi, negli Stati Uniti, è famosa per essere la città con un solo abitante. Elsie Eiler, l’unica residente, ricopre anche i ruoli di sindaco, barista e proprietaria. Questa singolare comunità rappresenta un esempio unico di isolamento e resilienza, attirando l’attenzione per la sua storia particolare e il suo modo di vivere.

E se la stessa persona che ci serve da mangiare è anche il sindaco della città? Sembra assurdo, ma è il caso della città di Monowi, negli Stati Uniti, che da anni ha un solo abitante. Fanpage.it Monowi, dove si trova la città con un solo abitante e la storia di Elsie Eiler - E se la stessa persona che ci serve da mangiare è anche il sindaco della città? fanpage.it