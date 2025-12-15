© Teleclubitalia.it - Mondragone. Nasconde la madre morta in una cassapanca per incassare i soldi della pensione: processo per una 55enne

Maltrattamenti e violenza nei confronti della madre, dopo la morte la chiude in una cassapanca per riscuotere l’incasso della pensione. Una vicenda drammatica, emersa dopo mesi di indagini, è ora al vaglio della magistratura. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per una donna di 55 anni, residente a . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

