Mondiale per Club Perugia all’assalto | l’Italia vuole riprendersi il trono
Il Mondiale per Club maschile di pallavolo 2025 si svolge a Belém, in Brasile, offrendo all’Italia una preziosa opportunità di riscatto. Dopo anni di sfide, le squadre italiane puntano a riconquistare il prestigioso titolo mondiale, consolidando la propria supremazia nel panorama internazionale.
Il Mondiale per Club maschile di pallavolo 2025 torna in Brasile, a Belém, e per l’Italia rappresenta una nuova occasione di riscatto. Dodici mesi fa il trofeo sfuggì in finale all’ Itas Trentino, sconfitta dai padroni di casa del Sada Cruzeiro. Questa volta a cercare di riportare il titolo in Italia è la Sir Sicoma Monini Perugia, formazione che si presenta all’appuntamento iridato con ambizioni legittime e una struttura tecnica tra le più complete del panorama mondiale. Il torneo si presenta come uno dei più competitivi degli ultimi anni, con due gironi da quattro squadre e una formula che non ammette distrazioni. Oasport.it
