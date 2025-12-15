Moglie di Rossi hackerato profilo social

L'episodio riguarda la moglie di Rossi, vittima di un attacco hacker ai suoi profili social. Attraverso un messaggio, ha avvertito amici e conoscenti, precisando di non essere lei a inviare richieste sospette su Instagram e Facebook. L'evento mette in evidenza le insidie della sicurezza online e l'importanza di prestare attenzione alle comunicazioni non autorizzate.

© Lanazione.it - Moglie di Rossi, hackerato profilo social "Mi hanno hackerato il profilo, se qualcuno riceve richieste strane su Instagram o su Facebook, non sono io". Così Antonella Tognazzi (nella foto), moglie di David Rossi, segnalava ieri la brutta sorpresa mettendo in guardia gli amici social. Era stato creato un profilo falso con la sua foto dove qualcuno sosteneva, ad esempio, di aver realizzato un gruppo WhatsApp gratuito sugli investimenti. "Parliamo di azioni, criptovalute, fondi, tasse e pianificazione pensionistica", si diceva. Puro scambio di informazioni, completamente gratis. Invitando a rispondere "ok" se una persona era interessata. Segnalazioni di messaggi come questo sono giunte ad Antonella Tognazzi dai suoi contatti ma, avendo ricevuto in precedenza da Instagram notizia di un accesso da Palermo, ha cambiato immediatamente password.

