Mogadiscio di nuovo nella morsa jihadista

Negli ultimi mesi, Mogadiscio e le regioni costiere della Somalia sono state teatro di un aumento delle violenze legate alle attività dei gruppi jihadisti. La presenza e il controllo degli islamisti sulla costa hanno contribuuito a un incremento degli attacchi e delle tensioni nella zona, compromettendo la stabilità e la sicurezza nel Paese.

© Laverita.info - Mogadiscio di nuovo nella morsa jihadista Dietro l'aumento delle violenze nei mari ci sono gli islamisti, che controllano la costa della nostra ex colonia. Quando, nella primavera del 2025, una serie di assalti coordinati colpì la fascia costiera centrale della Somalia, nelle ambasciate affacciate sull'Oceano Indiano iniziò a serpeggiare un interrogativo inquietante: il crollo dell'ordine statale avrebbe ricordato di più la caduta di Kabul o l'implosione graduale di altri teatri dominati da milizie jihadiste? Le bande armate che oggi si muovono tra porti improvvisati e villaggi costieri hanno sottratto porzioni strategiche del litorale alle già fragili forze governative, spingendosi fino alle porte di Mogadiscio senza incontrare resistenza significativa.