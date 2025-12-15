Nel cuore di Spezzano di Fiorano, il Museo del Presepe Etnico ospita una straordinaria esposizione di 1.350 presepi provenienti da tutto il mondo. Un viaggio tra culture e tradizioni diverse, che rende il Natale un momento di unione e scoperta, trasmettendo la magia delle festività attraverso l’arte e la diversità.

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, 1.350 presepi in mostra al Museo del Presepe Etnico

C'è un luogo, a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, dove il Natale non ha confini e il tempo sembra rallentare. Qui, tra luci soffuse e silenzio, il mondo si racconta in miniatura. È il Museo del Presepe Etnico, un viaggio emozionale che attraversa continenti e culture. Oltre 1.350 presepi, esposti in sei sale per 300 metri quadrati, raccolti con passione dall'imprenditore Ferruccio Giuliani. Ogni Natività è diversa e si racconta con materiali impensabili. L'ingresso è libero. Il Museo del Presepe Etnico è aperto fino al 6 gennaio 2026. Tgcom24.mediaset.it

