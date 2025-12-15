Modena 1.350 presepi in mostra al Museo del Presepe Etnico
Nel cuore di Spezzano di Fiorano, il Museo del Presepe Etnico ospita una straordinaria esposizione di 1.350 presepi provenienti da tutto il mondo. Un viaggio tra culture e tradizioni diverse, che rende il Natale un momento di unione e scoperta, trasmettendo la magia delle festività attraverso l’arte e la diversità.
C'è un luogo, a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, dove il Natale non ha confini e il tempo sembra rallentare. Qui, tra luci soffuse e silenzio, il mondo si racconta in miniatura. È il Museo del Presepe Etnico, un viaggio emozionale che attraversa continenti e culture. Oltre 1.350 presepi, esposti in sei sale per 300 metri quadrati, raccolti con passione dall'imprenditore Ferruccio Giuliani. Ogni Natività è diversa e si racconta con materiali impensabili. L'ingresso è libero. Il Museo del Presepe Etnico è aperto fino al 6 gennaio 2026. Tgcom24.mediaset.it
SPEZZANO, OLTRE 1.300 I PRESEPI IN MOSTRA AL MUSEO ETNICO - Nel video, l’intervista a Cristina Giuliani, Figlia del fondatore del Museo È un mondo sospeso tra magia e fiaba quello che accoglie il visitatore appena varca la soglia del Museo del Presepe Etnico d ... tvqui.it
Torre Maina, tornano i presepi in mostra nella chiesa parrocchiale - Giunta ormai alla quindicesima edizione, l’esposizione "Presepi in mostra" è allestita anche in questo Natale nella Chiesa Parrocchiale di Torre Maina, ... modenatoday.it
SPEZZANO, OLTRE 1.300 I PRESEPI IN MOSTRA AL MUSEO ETNICO A Spezzano di Fiorano il Museo del Presepe Etnico espone oltre 1.300 presepi dal mondo, frutto della passione di Ferruccio Giuliani. Tra le opere, anche un omaggio a Modena. La mostr - facebook.com facebook
Mancano 11 giorni al Natale e il borgo di Castelvetro di Modena si è trasformato in un luminoso presepe vivente Ph pradelliirmo x.com