Moda circolare nuovi capi dal riciclo di tessuti misti
La moda circolare si evolve grazie a Radici InNova, divisione di RadiciGroup, che ha sviluppato una tecnologia innovativa di riciclo dei tessuti misti. Attraverso un processo di dissoluzione selettiva, questa scoperta permette di riutilizzare i rifiuti tessili, aprendo nuove possibilità sostenibili nel settore della moda.
(Adnkronos) – Al via una nuova era per la moda circolare con il riciclo dei capi in fibre miste. Radici InNova, la divisione di RadiciGroup dedicata alle attività di ricerca&innovazione, ha sviluppato un innovativo processo di riciclo basato su una tecnologia di dissoluzione selettiva in grado di trattare i rifiuti tessili misti – provenienti, ad .
