Mo | media Idf demolirà 25 edifici residenziali in campo profughi Cisgiordania

L'esercito israeliano ha annunciato la demolizione di 25 edifici residenziali nel campo profughi di Nur Shams, situato nella Cisgiordania settentrionale. L'operazione è prevista entro la fine della settimana e rappresenta un'ulteriore escalation delle tensioni nella regione.

© Iltempo.it - Mo: media, Idf demolirà 25 edifici residenziali in campo profughi Cisgiordania Tel Aviv, 15 dic. (Adnkronos) - L'esercito israeliano demolirà 25 edifici residenziali nel campo profughi di Nur Shams, nella Cisgiordania settentrionale, entro la fine di questa settimana. Lo hanno riferito all'Afp le autorità locali. Abdallah Kamil, governatore del governatorato di Tulkarem, dove si trova Nur Shams, afferma di essere stato informato della demolizione pianificata dall'organismo del ministero della Difesa israeliano Cogat, responsabile del coordinamento degli affari civili nei territori palestinesi occupati da Israele. Faisal Salama, capo del comitato popolare del campo di Tulkarem, vicino a Nur Shams, afferma che l'ordine di demolizione interesserebbe 25 edifici che ospitano fino a 100 case familiari. Iltempo.it Vi mostro solo gli spaghi di Forlì su base ECMWF, sopramedia costante, forse…dico forse qualcosina dopo meta' mese ma tenete presente che questi mostri subtropicali, come abbiamo ormai imparato, sono molto difficili da demolire. Dopo il picco previsto nel - facebook.com facebook