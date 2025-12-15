Mo | media ' bomba sonica Idf nel sud Libano durante operazioni Unifil'

Durante operazioni della forza Unifil nel sud del Libano, l'aeronautica militare israeliana ha effettuato un intervento che ha coinvolto l'uso di una bomba sonica, suscitando attenzione e preoccupazioni nella regione.

© Iltempo.it - Mo: media, 'bomba sonica Idf nel sud Libano durante operazioni Unifil' Beirut, 15 dic. (Adnkronos) - L'aeronautica militare israeliana ha sganciato una bomba sonica durante le operazioni della forza Unifil nel sud del Libano. Lo ha reso noto la rete libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, precisando che un aereo delle Idf ha sganciato una bomba sonica nella città di Al-Adaisseh. La rete ha affermato che la bomba è stata sganciata durante operazioni congiunte di una squadra municipale e delle forze Unifil.

