Mo | media ' bomba sonica Idf nel sud Libano durante operazioni Unifil'

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante operazioni della forza Unifil nel sud del Libano, l'aeronautica militare israeliana ha effettuato un intervento che ha coinvolto l'uso di una bomba sonica, suscitando attenzione e preoccupazioni nella regione.

mo media bomba sonica idf nel sud libano durante operazioni unifil

© Iltempo.it - Mo: media, 'bomba sonica Idf nel sud Libano durante operazioni Unifil'

Beirut, 15 dic. (Adnkronos) - L'aeronautica militare israeliana ha sganciato una bomba sonica durante le operazioni della forza Unifil nel sud del Libano. Lo ha reso noto la rete libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, precisando che un aereo delle Idf ha sganciato una bomba sonica nella città di Al-Adaisseh. La rete ha affermato che la bomba è stata sganciata durante operazioni congiunte di una squadra municipale e delle forze Unifil. Iltempo.it

Shin Sonic - Liar (Horror Skunx) | Blue Bouncing Square

Video Shin Sonic - Liar (Horror Skunx) | Blue Bouncing Square

mo media bomba sonicaMo: media, 'bomba sonica Idf nel sud Libano durante operazioni Unifil' - L'aeronautica militare israeliana ha sganciato una bomba sonica durante le operazioni della forza Unifil nel sud del Libano. lanuovasardegna.it