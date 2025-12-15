Il consigliere Mo: Ciusa (M5S) esprime piena fiducia nella presidente della Regione, Todde, sottolineando la sua capacità di governare con impegno e coerenza, anche in decisioni complesse nell’interesse della collettività.

**Mo: Ciusa (M5S), 'su caso Rwm piena fiducia in Todde, noi sempre lineari e coerenti'**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Piena fiducia nell'operatore della Giunta e nelle scelte che ha fatto, sta facendo e farà la nostra presidente Todde, che ha dimostrato di saper governare la Regione con impegno e lungimiranza, anche quando obbligata a prendere decisioni difficili nell'esclusivo interesse della collettività". Lo dichiara Michele Ciusa, capogruppo M5S in Consiglio regionale. "Il confronto tra le forze di maggioranza, in Giunta e in Consiglio, prosegue da tempo su tutti i temi. Come spiegato dalla stessa presidente Todde sul caso RWM, attendiamo l'esito dell'istruttoria che non è ancora conclusa, ribadendo senza esitazioni che leggi e regole vanno rispettate. Iltempo.it

