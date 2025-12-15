**Mo | caso Rwm agita csinistra sardo domani no voto in giunta ' istruttoria non completa' **

Il caso Rwm, riguardante l'ampliamento degli stabilimenti nel Sulcis, sta creando tensioni all’interno del centrosinistra sardo. La questione, sollevata dall’attuale presidente Alessandra Todde del Movimento 5 Stelle, ha portato alla sospensione del voto in giunta, in attesa di un’istruttoria ancora incompleta. La controversia coinvolge il gruppo tedesco Rheinmetall e le sue implicazioni ambientali e politiche.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Il caso Rwm agita il centrosinistra in Sardegna. Si tratta dell'ampliamento degli stabilimenti nel Sulcis della Rwn, fabbrica di armamenti del gruppo tedesco Rheinmetall, piombato sul tavolo dell'attuale presidente Alessandra Todde dei 5 Stelle. Questione ereditata da precedenti giunte: nel 2014 la Regione, allora guidata da Francesco Pigliaru (centrosinistra), diede il via libera all'ingrandimento dello stabilimento, senza però chiedere preventivamente la valutazione di impatto ambientale. Dopo anni di proteste delle associazioni ambientaliste e rinvii, ora la questione è arrivata al dunque: il Tar, a seguito di un ricorso della Rwn, ha ingiunto alla giunta Todde di deliberare sulla vicenda entro il 16 dicembre.