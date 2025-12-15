MMA | Micol Di Segni | dalla semifinale di Las Vegas al titolo mondiale La docuserie sulla sua vita
Scopri la straordinaria storia di Micol Di Segni, campionessa di MMA. Dalla sua gavetta in un garage a Roma alla conquista del titolo mondiale nel 2015, passando per momenti di crisi e rinascita, fino alla semifinale di Las Vegas. La sua vita e carriera sono raccontate nella nuova docuserie
Micol Di Segni racconta per la prima volta la sua storia completa nella docuserie Fighters ora su Prime Video: dagli inizi in un garage a Roma al titolo mondiale del 2015, passando per la semifinale persa a Las Vegas, le cadute, la sconfitta in India e il ritorno trionfale negli USA. Abbiamo voluto sapere di più e lei ci ha accontentato. In questa intervista scoprirai: il rapporto difficile con la mamma, facente parte della nazionale di scherma, che inizialmente rifiutò la sua scelta di diventare modella il legame potentissimo con la nonna, tra cura, estetica e identità gli inizi nelle MMA con Claudio Pederzoli e Lorenzo Borgomeo la verità sul match di Las Vegas 2014 e sul sogno UFC cosa successe davvero dopo la sconfitta in India il ritorno negli USA e il riavvicinamento al suo storico allenatore la gratitudine, il rispetto, la paura, la rabbia, la rinascita Una delle storie più potenti e autentiche del fighting italiano. Oasport.it
