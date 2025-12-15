Mister Venturi Bravi su un campo molto pesante Mi aspetto crescita costante

Mister Venturi commenta la prestazione della squadra nel campionato, evidenziando il duro impegno su un campo difficile e la crescita continua. La sconfitta contro il Terranuova Traiana rappresenta un punto di svolta, segnando un cambiamento sia a livello tattico che mentale, e sottolineando l’importanza di affrontare le sfide con determinazione.

© Sport.quotidiano.net - Mister Venturi. "Bravi su un campo molto pesante. Mi aspetto crescita costante» "La sconfitta contro il Terranuova Traiana, l’unica davvero meritata del nostro campionato, è stata la svolta, sia dal punto di vista tattico che mentale. Da quel momento abbiamo tenuto una grande continuità a livello di prestazioni. Nel girone di ritorno mi aspetto una crescita costante, così da trovare risultati positivi anche in trasferta e non solo in casa". Guarda già al prossimo futuro Simone Venturi. Ma intanto il tecnico del Prato può godersi l’affermazione ai danni dello Sporting Club Trestina, arrivata nonostante un brivido finale. "Sfidando un avversario bravo a palleggiare, abbiamo provato a togliergli la partenza dal basso, così da essere più vicini alla porta avversaria per riattaccare. Sport.quotidiano.net Marcon, piedi per terra e pensieri azzurri Mister Venturi. "Bravi su un campo molto pesante. Mi aspetto crescita costante» - "La sconfitta contro il Terranuova Traiana, l’unica davvero meritata del nostro campionato, è stata la svolta, sia dal punto di vista tattico che mentale. sport.quotidiano.net

Mister Venturi esalta la squadra: "Bravi ragazzi, stringiamo i denti" - "Ottenere la vittoria, prolungando la striscia positiva, è fondamentale per mantenere alto l’entusiasmo e per alzare l’autostima. lanazione.it

Ecco la conferenza stampa di mister Venturi nel dopo gara di Prato-Sporting Club Trestina 2-1. Video di Roberto Nardi per PratoRace #acprato1908 #acprato #prato #pratorace #acprato1908news #pratosportingclubtrestina21 #pratosportingclubtrestina #vent - facebook.com facebook