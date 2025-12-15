Misericordia di Bibbiena | quasi 4.000 servizi svolti nel solo 2025

Nel 2025, la Misericordia di Bibbiena ha raggiunto un traguardo significativo, completando quasi 4.000 servizi. Un impegno costante che testimonia l'importanza del suo ruolo nel territorio e la dedizione dei volontari nel garantire assistenza e supporto alla comunità.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Quasi 4.000 servizi svolti in un solo anno dalla Misericordia di Bibbien a. La storica confraternita casentinese ha stilato il bilancio degli interventi condotti nel 2025 in diversificati ambiti tra emergenza, trasporto, Protezione Civile, Antincendio Boschivo e presenza alle manifestazioni, confermando il proprio ruolo strategico nel sistema di assistenza territoriale. L'impegno costante di una rete con circa 150 volontari ha fornito rapidità ed efficienza nei confronti della comunità, registrando ben 30.000 ore di operatività per rispondere capillarmente ai bisogni dell'intera vallata.

