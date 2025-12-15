Un gesto di grande altruismo: il dottor Giuseppe Feltrin, direttore del Centro nazionale trapianti, ha deciso di donare il proprio rene a una sconosciuta, dopo aver perso il cognato prima che arrivasse un fegato per lui. Una scelta che illustra il valore della solidarietà e dell'empatia nel campo dei trapianti.

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio cognato è morto prima che arrivasse un fegato, per questo ho donato il mio rene a una sconosciuta”

Il dottor Giuseppe Feltrin, il direttore generale del Centro nazionale trapianti, l’ha definita una scelta “generosa e inconsueta”. Il riferimento è all’ultimo caso italiano di donazione samaritana, una donazione di organi in cui una persona sceglie di sottoporsi a un intervento di prelievo del rene per offrirlo in dono a una persona sconosciuta. All’Azienda ospedale-università di Padova (AOUP), una donna in lista d’attesa è riuscita a recuperare una piena qualità di vita grazie al rete di uno sconosciuto. Il trapianto è stato eseguito lo scorso ottobre. In precedenza, il donatore samaritano era già stato sottoposto a un percorso clinico, immunologico e psicologico necessario per essere ammesso al programma della Rete nazionale trapianti. Ilfattoquotidiano.it

Il NERO e la ragazzetta Ricca! - Barzellette sporche sporchissime, sul sesso!

Il ragazzo era stato trovato cadavere in un cantiere vicino a casa, a Mariglianella (Napoli) il 25 settembre. Lo zio Ciro: “Non credo a un gesto volontario, troppi misteri da risolvere”. La zia Sanità: “Mio cognato aveva denunciato quel mago a giugno”. I messa - facebook.com facebook