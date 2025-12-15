Minori e AI | 10 regole per costruire un rapporto corretto

L'uso dell'Intelligenza Artificiale tra i minori richiede un approccio consapevole e responsabile. Questo articolo presenta dieci regole fondamentali, frutto di approfondite analisi, ricerche e interviste condotte dal Volocom Institute of Strategic Studies, per aiutare genitori e educatori a guidare i giovani in modo corretto e sicuro nel rapporto con le nuove tecnologie.

Dieci regole per aiutare i nostri figli a rapportarsi con l’Intelligenza Artificiale: è questo il risultato di un lungo lavoro di analisi, ricerca e interviste realizzato dal Volocom Institute of Strategic Studie s, il Centro studi di Volocom, azienda informatica specializzate in Media Monitoring. Risultato che questo pomeriggio sarà presentato in un corso di aggiornamento per avvocati organizzato dalla Camera Minorile di Milano e dal titolo “Minori e AI: etica, diritti e responsabilità” (dalle 14.00 alle 17.30, sala Caritas Ambrosiana, via San Bernardino 4). È questo il primo passo di un percorso formativo per professionisti, docenti soprattutto, ma anche genitori che prende le mosse proprio dalla ricerca del VISS che, dopo aver “letto” e analizzato il racconto mediatico su questa tematica offerto dai giornali di tutto il mondo (da cui è scaturito un libro: “I minori e le sfide dell’AI – Intelligenza artificiale e intelligenza naturale: diventiamo ambasciatori di un dialogo possibile”), ha interrogato psicologi, pedagoghi, giornalisti, docenti, genitori e ragazzi liceali per comprendere quali debbano essere i binari da seguire per accompagnare i minori all’uso dell’AI. Ilgiornale.it

