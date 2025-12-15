Ministero della Cultura annuncia progetto Gli Archivi raccontano l’Italia coinvolta anche Palermo

© Palermotoday.it - Ministero della Cultura annuncia progetto “Gli Archivi raccontano l’Italia”, coinvolta anche Palermo

Realizzato dalla Direzione Generale Archivi in collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione dell’Università del Sannio, il progetto "Gli archivi che raccontano l'Italia" coinvolge otto Archivi di Stato: oltre a Palermo, anche Napoli, Milano, Venezia, Siena, Perugia, Genova e Caserta si. Palermotoday.it

