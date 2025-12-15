Minaccia un uomo col coltello e gli ruba scarpe felpa Ipad e sigarette

Un uomo è stato vittima di una rapina da parte di un aggressore che lo ha minacciato con un coltello. L'aggressore si è avvicinato, ha fatto cadere l'uomo e si è impossessato delle sue scarpe, della felpa, dell'Ipad e di un pacchetto di sigarette. L'episodio si è verificato in circostanze ancora da chiarire.

© Monzatoday.it - Minaccia un uomo col coltello e gli ruba scarpe, felpa, Ipad e sigarette Si è avvicinato all'uomo, lo avrebbe minacciato con un coltello, fatto cadere a terra e si è fatto consegnare le scarpe che indossava, la felpa, l'Ipad e un pacchetto di sigarette. Poi è scappato.Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 6 dicembre a Limbiate, in via Monte Grappa. La vittima è un.

