Minaccia 53enne con una pistola e le scippa la borsetta | rapina al viale Della Vittoria

Una donna di 53 anni è stata vittima di una rapina al Viale Della Vittoria, dove un uomo l'ha minacciata con una pistola e le ha scippato la borsetta. L'episodio si è verificato in pieno giorno, causando sconcerto tra i residenti e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nell'area.

© Agrigentonotizie.it - Minaccia 53enne con una pistola e le scippa la borsetta: rapina al viale Della Vittoria Bloccata, minacciata con una pistola e scippata della borsetta che aveva in spalla. Vittima di quella che è stata una rapina, una cinquantatreenne agrigentina. Una donna che ci ha rimesso 100 euro, ma che non dimenticherà mai quanto vissuto domenica sera (erano appena le 20) al viale Della. Agrigentonotizie.it NONNISMO ALLA CASA FAMIGLIA, DENUNCIATO Pimonte, minaccia i vicini con pistola: divieto di dimora per un 53enne - Avrebbe minacciato i vicini di casa con una pistola perché contrariato dal passaggio dei manovali impegnati in lavori di riqualificazione. ilmattino.it Minacce e foto con la pistola in pugno inviate via e-mail a un educatore: 44enne denunciato dopo la perquisizione in casa - mail di minacce, corredate da fotografie di sé stesso con in pugno una pistola. ilgazzettino.it Il Venezuela vive ore di massima tensione, con la minaccia costante di nuovi attacchi e incursioni da parte dell’ingente dispositivo militare schierato da Donald Trump, con diverse navi e cacciabombardieri e ben 15’000 uomini pronti ad intervenire su ordine d - facebook.com facebook