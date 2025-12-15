Minaccia 53enne con una pistola e le scippa la borsetta | rapina al viale Della Vittoria

Una donna di 53 anni è stata vittima di una rapina al Viale Della Vittoria, dove un uomo l'ha minacciata con una pistola e le ha scippato la borsetta. L'episodio si è verificato in pieno giorno, causando sconcerto tra i residenti e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nell'area.

Bloccata, minacciata con una pistola e scippata della borsetta che aveva in spalla. Vittima di quella che è stata una rapina, una cinquantatreenne agrigentina. Una donna che ci ha rimesso 100 euro, ma che non dimenticherà mai quanto vissuto domenica sera (erano appena le 20) al viale Della. Agrigentonotizie.it

