Minacce di morte ai vicini e porte spaccate a martellate arrestato 43enne | una donna scappata da casa per il terrore

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Roma Nord con l'accusa di minacce di morte e atti persecutori nei confronti di vicini di casa. La vicenda ha generato paura tra i residenti, soprattutto dopo che una donna è fuggita da casa in preda al panico. La polizia è intervenuta per fermare il sospettato, armato di martello.

Armato di martello terrorizzava i vicini nel suo palazzo a Roma Nord. La polizia ha arrestato un 43enne accusato di atti persecutori e minacce ripetute.

