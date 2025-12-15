Mille luoghi per raccontare il Natale

Scopri un dicembre ricco di eventi natalizi tra letture itineranti, laboratori creativi e iniziative culturali. Dal Don Bosco alla Biblioteca Forcellini, le attività sono pensate per coinvolgere grandi e bambini, offrendo momenti di convivialità e fantasia. Prenota in anticipo e immergiti nell’atmosfera magica del Natale attraverso mille luoghi e storie da raccontare.

:SABATO 20 DICEMBREDal Don Bosco alla Biblioteca ForcelliniLetture itineranti & laboratorio creativoa cura di La volpe VolantePrenotazione consigliata via whatsapp al 393 540 6322------LUNEDì 29 DICEMBREBiblioteca Forcelliniore 10:30 LETTURA E LABORATORIO. Padovaoggi.it

