Milko Signorini è stato confermato alla guida della Socota Taxi 4242, la più grande cooperativa di tassisti della Toscana, per il prossimo triennio. La decisione rafforza la continuità del progetto e l'impegno di rappresentare al meglio gli interessi dei soci e dei clienti del servizio di trasporto pubblico della regione.

© Lanazione.it - Milko Signorini riconfermato presidente Socota Taxi 4242

Firenze, 15 dicembre 2025 - Milko Signorini è stato riconfermato presidente per il prossimo triennio della Socota Taxi 4242, la cooperativa di tassisti più grande della Toscana. Oltre a Signorini sono stati designati anche i membri del consiglio di amministrazione: Paolo Tozzetti è stato nominato vicepresidente con deleghe deleghe a officina, laboratorio, analisi dati centrale e mobilità. Niccolò Oliva avrà le deleghe a formazione, comunicazione e digital marketing mentre Simone Andrei si occuperà di centrale radio, app taxi e disciplina. Gabriele Tutino avrà la delega a steward ed eventi. Tra gli obiettivi di Socota, ha detto Signorini, “vogliamo consolidare la posizione leadership sia a Firenze che nei Comuni limitrofi, rafforzando il marchio. Lanazione.it

Milko Signorini riconfermato presidente Socota Taxi 4242 - Milko Signorini è stato riconfermato presidente per il prossimo triennio della Socota Taxi 4242, la cooperativa di tassisti più grande della Toscana. lanazione.it